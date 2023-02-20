Фото: Нижне-Свирский заповедник показал атмосферные зимние пейзажи

Нижне-Свирский государственный заповедник поделился сказочными снимками заснеженного леса. Фотографии опубликовали на странице «ВКонтакте».
На снимках видны километры нетронутого белого покрывала и небольшая лыжная тропа. Посреди полянки замерз ручей, на поверхности образовались «ледяные» кувшинки.
Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник
Вам будет интересно
Масленица в 2023 году начинается 20 февраля, а заканчивается Прощеным воскресеньем 26 февраля. В преддверии гуляний «Невские новости» решили выяснить, в...
17.02.2023 0