В Шлиссельбурге неизвестный разбил лобовое стекло чужого авто и скрылся

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Кировском районе Ленобласти неизвестный разбил стекло припаркованного автомобиля и скрылся.

Инцидент произошел 18 февраля в 16:00 напротив дома №44 по улице Чекалова в Шлиссельбурге. Владелец авто сообщил, что конфликтов ни с кем не было. Заявление в полицию уже написано.

«Прошу опознать человека на видео. <…> Хотелось бы найти этого героя и спросить будет ли продолжение с другими машинами. Просьба если кто знает данного персонажа сообщить его данные», — написали очевидцы.

Видео: Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область, ВК
Вам будет интересно
В Шлиссельбурге неизвестный разбил лобовое стекло чужого авто и скрылся Шлиссельбург, Ленобласть, Кировский район
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Выборгом - фото
Смертельное ДТП произошло 19 февраля в 21:20 на 15 км трассы «Зеленогорск - Приморск – Выборг» в Выборгском районе Ленобласти. Там...
20.02.2023 45
Автор