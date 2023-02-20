В Шлиссельбурге неизвестный разбил лобовое стекло чужого авто и скрылся

Кировском районе Ленобласти неизвестный разбил стекло припаркованного автомобиля и скрылся.

Инцидент произошел 18 февраля в 16:00 напротив дома №44 по улице Чекалова в Шлиссельбурге. Владелец авто сообщил, что конфликтов ни с кем не было. Заявление в полицию уже написано.

«Прошу опознать человека на видео. <…> Хотелось бы найти этого героя и спросить будет ли продолжение с другими машинами. Просьба если кто знает данного персонажа сообщить его данные», — написали очевидцы.

В идео: Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область, ВК