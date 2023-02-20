Мужчину, устроившего пальбу из пистолета в Петербурге, задержали

Хулиган стрелял в воздух из пистолета, находясь в автомобиле. Оружие было охолощенным.

Как передает Петербургская полиция, накануне 19 февраля пассажир «Дэу Матиз» стрелял в воздух по проспекту Буденного в Петербурге. На одном из следующих перекрестков стрелка задержала полиция.

Хулиганом оказался 20-летний местный житель. В отношении стрелка был составлен протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Теперь юному петербуржцу грозит уголовное дело.