В Ленобласти задержали организаторов и участников экстремистской ячейки

В Ленобласти сотрудники СК задержали предполагаемого организатора ячейки и пятерых участников запрещенной в России экстремистской организации «Свидетелей Иеговы».

По версии следствия, 33-летний мужчина с апреля 2017 года организовал на территории Кингисеппского района пропагандистские собрания с участием адептов в режиме видеосвязи и по местам их жительства. На них обсуждали запрещенную литературу, способы ее распространения. Кроме того, мужчина занимался сбором пожертвований и другими управленческими функциями.

Было проведено шесть обысков, изъято значительное количестве литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерная техника, деньги и документация.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Расследование продолжается.