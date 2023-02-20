Ленобласть привлекла 1,8 млрд рублей на новые объекты водоснабжения и водоотведения

Фонд национального благосостояния выделит 1,4 млрд рублей, 400 млн рублей — ГУП «Леноблводоканал» за счет собственных средств.

«Сегодня Ленинградская область набрала хороший темп по обновлению и строительству сетей за счет собственного бюджета. Средства фонда позволяют ускорить эту работу и расширяет наши возможности. Благодаря взаимодействию с фондом мы в ближайшее время начнем строительство объекта в Коммунаре», — подчеркнул глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Как рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков, за счет льготных кредитов (выдаются под 3,5% годовых на срок до 25 лет) уже отремонтирован коллектор на Морской набережной в Выборге, идет строительство сетей канализации в Новой Ладоге, прокладка сетей водоснабжения и водоотведения в Выборге у парка Монрепо. Также в планах — новые канализационные очистные сооружения и сети в Кузнечном. Следующий объект, на который Фонд планирует выделить льготный кредит — водопровод на Антропшинской улице в Коммунаре.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 35 станций для очистки питьевой воды и 3 — для очистки стоков, построено больше 30 тысяч метров новых сетей водоснабжения, отремонтировано больше 50 тысяч метров существующих сетей.