Через Выборг пытались вывезти в Европу старинные книги русских классиков

Произведения Пушкина, Лермонтова и Толстого пытались перевезти в багажнике авто.

Как стало известно Оnline47, на таможенном посту Торфяновка в Выборге пресекли две попытки вывоза старинных книг из России. Произведения пытались перевезти в Европу

Сперва таможенникам попался гражданин РФ, направлявшийся в Норвегию. В багажнике его авто нашли коробку с томами, изданными в конце XIX — начале XX веков. Среди книг оказались произведения Михаила Лермонтова и Льва Толстого, а также стихотворения Семена Надсона.

Во втором случае был задержан гражданин Украины, проживающий в Германии. Он пытался вывезти издание с сочинениями Александра Пушкина, выпуск которого датируется 1908 годом.