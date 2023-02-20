Через Выборг пытались вывезти в Европу старинные книги русских классиков

Автор: Анастасия Щербакова
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Произведения Пушкина, Лермонтова и Толстого пытались перевезти в багажнике авто. 

Как стало известно Оnline47, на таможенном посту Торфяновка в Выборге пресекли две попытки вывоза старинных книг из России. Произведения пытались перевезти в Европу

Сперва таможенникам попался гражданин РФ, направлявшийся в Норвегию. В багажнике его авто нашли коробку с томами, изданными в конце XIX — начале XX веков. Среди книг оказались произведения Михаила Лермонтова и Льва Толстого, а также стихотворения Семена Надсона.

Во втором случае был задержан гражданин Украины, проживающий в Германии. Он пытался вывезти издание с сочинениями Александра Пушкина, выпуск которого датируется 1908 годом.

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