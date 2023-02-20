В Ленобласти в праздники усилят охрану потенциально опасных объектов

Важные объекты инфраструктуры в Ленобласти будут охранять в усиленном режиме с 23 по 26 февраля.
Соответствующее поручение губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину.
Меры безопасности будут усилены на потенциально опасных и инфраструктурных объектах региона.
Напомним, у россиян началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
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