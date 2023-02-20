В Ленобласти в праздники усилят охрану потенциально опасных объектов

Важные объекты инфраструктуры в Ленобласти будут охранять в усиленном режиме с 23 по 26 февраля.

Соответствующее поручение губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину.

Меры безопасности будут усилены на потенциально опасных и инфраструктурных объектах региона.

Напомним, у россиян началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества.