27 тысяч километров дорог и обочин в Ленобласти очистили от снега за выходные

За минувшие выходные дорожники расчистили от снега и наледи 27 тысяч километров региональных дорог и обочин.

Непогода в Ленинградской области сохранится до четверга, 23 февраля. Порывы ветра будут достигать 11 м/с. Снегопады постепенно прекратятся, но на дорогах сохранится гололедица. По ночам в некоторых районах Ленобласти столбики термометров опустятся до -25 градусов.

«Все, кто надеется, что весна придет с 1 марта — надейтесь. Скорее всего, нас ждёт сценарий «Проживи три месяца зимы и четвёртый получи в подарок», — пишут дорожники в своем тг-канале.