Байден прилетел в Киев и встретился с Зеленским

Президент США Джо Байден прилетел в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зеленский официально подтвердил визит Байдена.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал он.

Позже Белый дом опубликовал заявление Джо Байдена в связи с приездом в Киев. Он сообщил, что в ходе визита объявит о новых поставках военной помощи Украине, включая средства ПВО, а также о новых санкциях против российской элиты.