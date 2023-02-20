Байден прилетел в Киев и встретился с Зеленским

Автор: Гузель Галимова
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Президент США Джо Байден прилетел в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зеленский официально подтвердил визит Байдена.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал он.
2023-02-20 13.22.23
Фото : пресс-служба президента Украины

Позже Белый дом опубликовал заявление Джо Байдена в связи с приездом в Киев. Он сообщил, что в ходе визита объявит о новых поставках военной помощи Украине, включая средства ПВО, а также о новых санкциях против российской элиты.

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25.01.2023 237
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