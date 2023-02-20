«Петербургская ярмарка» открывает двери для посетителей

Гостей мероприятия порадует живая музыка и выступления диджеев.

Уникальные товары, живая музыка, мастер-классы и вкусная еда — всё это ждёт посетителей фестиваля хендмейда и дизайна «Петербургская ярмарка», который проведут с 23 по 25 февраля — сообщает 78.ru.

Мастера и дизайнеры подготовили более 130 проектов. На фестивале можно будет найти подарки для себя и близких на любой вкус. Для любителей вкусно покушать откроют фуд-корт. Диджеи порадуют посетителей джазом и фанком. Также на площадке в течение трёх дней будет звучать живая музыка.

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет выставка, приуроченная к 100-летию гражданской авиации.