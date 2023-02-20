Дополнительное телеком-оборудование для удобства туристов установили Выборге

В преддверии весеннего сезона каникул, отпусков и праздников компания МТС установила в Выборге дополнительное телеком-оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу сети, в том числе в наиболее популярных у туристов местах: вблизи Выборгского замка, библиотеки Алвара Аалто и парке Монрепо.

Мы видим, что с каждым годом интерес к культурно-познавательному туризму возрастает. И Выборг прочно держится в десятке наиболее популярных среди туристов малых исторических городов России. По предварительным данным, в прошлом году средневековый город посетили около 1,5 миллионов человек. Поэтому мы уделяем особое внимание подготовке инфраструктуры к повышенным нагрузкам, чтобы жители и гости Выборга даже в пиковые часы могли комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами, – отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.