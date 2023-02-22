Что вы знаете про ботанический сад в Петербурге? — тест ivbg

Считается, что Ботанический сад основали в феврале 1713-1714 года по указу Петра I как Аптекарский огород с научными, учебными и практическими целями. В некоторых источниках датой основания называют 22 февраля. Но по официальной версии, конкретное число не установлено из-за сгоревших в пожаре 1737 года документов. Тенденция к созданию подобных мест пошла со времён правления первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. В настоящее время комплекс ботанического сада Северной столицы состоит из оранжерейного комплекса, парка, ботанического музея и питомника растений. Насколько хорошо вы знаете его историю, предлагаем проверить с помощью теста от ivbg.

Отметим, что с 18 февраля по 12 марта 2023 года в Ботаническом саду Петра Великого проходит экспозиция «Сиреневая терапия». В выходные и праздничные дни она входит в программу традиционного фестиваля «Оттепель чувств». Ознакомится с экспозицией можно по единым фестивальным билетам.