Путин призвал бизнес вкладываться в Россию

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, призвал предпринимателей вкладываться в страну.

«Пора понять, что для Запада российские богачи с активами на Западе будут второсортными людьми. Но есть и второй выбор — быть со своей Родиной, работать для соотечественников. И таких предпринимателей у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса», — заявил Путин.