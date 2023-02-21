Путин призвал бизнес вкладываться в Россию

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, призвал предпринимателей вкладываться в страну.
«Пора понять, что для Запада российские богачи с активами на Западе будут второсортными людьми. Но есть и второй выбор — быть со своей Родиной, работать для соотечественников. И таких предпринимателей у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса», — заявил Путин.
Президент посоветовал таким людям жить дальше, «запускать новые проекты, инвестировать в Россию, помогать образованию и здравоохранению».
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21.02.2023 45