В Испании легализовали половой акт с животным, если это не причинит ему вред

Конгресс Испании принял поправки в уголовный кодекс страны, согласно которым не причинившая вред здоровью животного половая связь с ним перестает подлежать уголовному наказанию. Об этом сообщает издание Libertad Digital.

Зоофилия была включена в Уголовный кодекс Испании в 2015 году. Она наказывается лишением свободы сроком от трех месяцев до полутора лет. Тогда законодатели настаивали, что животные, как и дети, не способны давать согласие на вступление в половую связь, пишет РБК.

Теперь эти же действия, согласно введенным поправкам, будут считаться уголовным преступлением, только если нанесли животному травму или привели к его гибели. Максимальное наказание за это — тюремное заключение от трех месяцев до полутора лет.