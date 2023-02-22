Компании Ленобласти стали значительно чаще предлагать работу по вечерам

В Ленинградской области за год резко выросло число вакансий с вечерним графиком работы.
Так, спрос на вечерних работников увеличился на 132%. Больше всего предложений о трудоустройстве с таким графиком — в сфере ритейла — 27%, транспорта и логистики — 11%, а также IT — 10%. Кроме того, работа по вечерам востребована среди репетиторов и преподавателей онлайн-школ, представителей ресторанного бизнеса и специалистов в банковском деле.
Вам будет интересно
Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5% до 19 242 рубля. Кроме того, глава государства предложил увеличить...
21.02.2023 65