Компании Ленобласти стали значительно чаще предлагать работу по вечерам

В Ленинградской области за год резко выросло число вакансий с вечерним графиком работы.

Так, спрос на вечерних работников увеличился на 132%. Больше всего предложений о трудоустройстве с таким графиком — в сфере ритейла — 27%, транспорта и логистики — 11%, а также IT — 10%. Кроме того, работа по вечерам востребована среди репетиторов и преподавателей онлайн-школ, представителей ресторанного бизнеса и специалистов в банковском деле.