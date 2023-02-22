На Выборгской таможне заграничные грузы перецепили более 24 тысяч раз

Европейские машины в Россию не заезжают, а грузы — да.

В Ленобласти на границе с Финляндией снижают влияние санкций с помощью перецепок — сообщает 47news.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление ФТС России 22 февраля, с апреля 2022 года на пунктах пропуска Выборгской таможни на границе с Финляндией было совершено более 24,5 тысяч перецепок грузов, следовавших из так называемых недружественных стран.

Перецепки начали использовать после введения ограничений на перемещение российских грузовиков по странам ЕС и ответные ограничения России. Алгоритм разработали совместно с Петербургским филиалом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), первый раз перецепку провели уже 15 апреля 2022 года. Теперь Выборгская таможня проводит в среднем по 90 перецепок грузовиков и по 200 замен тягачей в сутки.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления ФТС России

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