Международная шахматная федерация разрешила присоединиться к ACF.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила просьбу Федерации шахмат России (ФШР) о переходе под эгиду Азиатской федерации шахмат (ACF). В этой связи ФШР выходит из состава Европейской федерации — сообщает Мойка78.

Переход в ACF будет означать автоматический выход из Европейской федерации. Международная организация также готова оказать поддержку игрокам, которые захотят сменить спортивное гражданство.

Решение о принятии ФШР под эгиду ACF будет принято 28 февраля в Абу-Даби.

Ранее стало известно, что на Выборгской таможне заграничные грузы перецепили более 24 тысяч раз.