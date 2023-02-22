Стал известен график работы медучреждений в праздничные дни

В Петербурге обслуживанием пациентов займется по одной поликлинике в каждом районе.

В праздничные дни c 23 по 26 февраля медицинские учреждения Северной столицы продолжат свою работу — сообщает 78.ru.

Как рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга, оказание медпомощи на дому и приём больных будет организован усиленным дежурным составом поликлиник. Также организован отбор проб биологического материала.

Приём врачей-специалистов будет происходить на базе одной из поликлиник района. Информация о работе поликлиник опубликована на информационных ресурсах районных администраций и самих поликлиник.

Ранее стало известно, что женщина назвала сына в честь врача, который спас жизнь малышу.