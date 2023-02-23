По сообщениям ВОЗ, в мире резко сократилась заболеваемость COVID-19

Уже в этом году пандемию планируют завершить.

По всему миру число случаев заболевания короновирусом и смертей от него снизилось на 89% и 62% соответственно — сообщает 47news.

За последние 28 дней (с 23 января по 19 февраля) было зарегистрировано около 5,3 миллиона новых случаев и более 48 тысяч смертей, что на 89% и 62% меньше. Такие данные представлены в последней еженедельной сводке ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что в распоряжении правительств есть такие инструменты борьбы с вирусом, которые должны позволить завершить пандемию COVID-19 уже в этом году.

Ранее стало известно, что 162 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки.