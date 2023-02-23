Ветеринар рассказал, почему собак и кошек нельзя кормить блинами

Многие владельцы домашних питомцев спешат побаловать своих любимцев всем, что едят сами.

Масленица в самом разгаре и еще осталось время побаловать себя символом народного праздника — блинами. Ветеринар Богдан Галкин предостерег слишком любвеобильных хозяев четвероногих. Кормить животных тем, что ест человек сам, ни в коем случае не следует. Об этом пишут Невские Новости.

«Кошек и собак нельзя кормить блинами с начинкой или без — блюдо может запустить разрушительные и необратимые последствия в организме питомца.

Продукты из теста слишком жирные для печени домашних четвероногих» — сообщает специалист.

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