Ветеринар рассказал, почему собак и кошек нельзя кормить блинами

Многие владельцы домашних питомцев спешат побаловать своих любимцев всем, что едят сами.
Масленица в самом разгаре и еще осталось время побаловать себя символом народного праздника — блинами. Ветеринар Богдан Галкин предостерег слишком любвеобильных хозяев четвероногих. Кормить животных тем, что ест человек сам, ни в коем случае не следует. Об этом пишут Невские Новости.
«Кошек и собак нельзя кормить блинами с начинкой или без — блюдо может запустить разрушительные и необратимые последствия в организме питомца.
Продукты из теста слишком жирные для печени домашних четвероногих» — сообщает специалист.
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