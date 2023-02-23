В Петербурге задержали женщину, скрывавшуюся от федерального розыска более 3 лет

Женщина подозревается в хищении 114 миллионов рублей.
Как передает Петербургская полиция, 21 февраля в Петербурге была задержана 53-летня уроженку Кабардино-Балкарии. С апреле 2015 года по декабрь 2020 года женщина мошенническим способом присваивала себе огромные денежные суммы. Всего ей было похищено 114 млн рублей.
Задержанная находилась в федеральном розыске более 3 лет.
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16.12.2022 3732