В Петербурге задержали женщину, скрывавшуюся от федерального розыска более 3 лет

Женщина подозревается в хищении 114 миллионов рублей.

Как передает Петербургская полиция, 21 февраля в Петербурге была задержана 53-летня уроженку Кабардино-Балкарии. С апреле 2015 года по декабрь 2020 года женщина мошенническим способом присваивала себе огромные денежные суммы. Всего ей было похищено 114 млн рублей.

Задержанная находилась в федеральном розыске более 3 лет.