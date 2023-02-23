Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

Автор: Анастасия Щербакова
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Российские космонавты обратились к соотечественникам прямо с орбиты.

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта МКС поздравили российских военных и ветеранов с 23 февраля.

«Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, дорогие ветераны! Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы – настоящие герои! С праздником!» — сказала Кикина в распространенном «Роскосмосом» видеоролике.

Видео в своем Телеграм-канале публикует РИА Новости.

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