Россияне назвали самые мужественные отечественные фильмы

Россияне назвали фильмы «Офицеры», «Брат» и «Они сражались за Родину» самыми мужественными отечественными кинокартинами, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос телеканала «Русский детектив».

По результатам опроса были составлены рейтинги «Самый мужской» фильм по мнению женщин» и «Самый мужской» фильм по мнению мужчин».

Так, топ-5, с точки зрения женщин, выглядит так: «Офицеры», «Брат», «Они сражались за Родину», «Девятая рота», на пятой строчке две картины — «Пираты ХХ века» и «О чём говорят мужчины».

В мужском рейтинге на первом также картина «Офицеры». Второе и третье место -«Они сражались за Родину» и «Брат», далее идут картины «О чём говорят мужчины» и «Бумер».

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Несколько фильмов тоже упоминались часто, но не попали в итоговый рейтинг. Среди женщин это «Судьба человека» и «Мужики!». У мужчин это «В бой идут одни «старики», «В зоне особого внимания» и «Особенности национальной охоты».