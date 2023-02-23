Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 23 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

Вам будет интересно Студент ЛГУ из Выборга погиб на Украине В ходе специальной военной операции погиб житель Выборгского района Ленобласти Иван Иванин. Ему было 23 года. Соболезнования родным и близким бойца... 23.02.2023 86

На Южно-Донецком направлении потери противника за сутки составили до 105 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, также уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и одна гаубица Д-30.

Сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов.