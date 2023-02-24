Бывший премьер Британии заявил, что может стать генсеком НАТО

Об этом Борис Джонсон заявил накануне, 22 февраля.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что его кандидатура рассматривается в качестве генерального секретаря НАТО.

Когда я возглавлю НАТО? Отличная мысль… Должен заявить вам, что такая задумка есть, пусть никто не забывает, что есть такой кандидат… Я рассматриваю себя в качестве кандидата, — заявил Джонсон.