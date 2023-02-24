Обращения Владимира Путина по случаю годовщины СВО не планируется — Песков

Ровно год назад Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин не станет обращаться к россиянам с речью 24 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее предполагалось, что глава государства может выступить по случаю годовщины СВО.

Нет, — коротко ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости