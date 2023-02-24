Обращения Владимира Путина по случаю годовщины СВО не планируется — Песков

Ровно год назад Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции на Украине.
Президент России Владимир Путин не станет обращаться к россиянам с речью 24 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее предполагалось, что глава государства может выступить по случаю годовщины СВО.
Нет, — коротко ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.
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