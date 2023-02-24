Годовщина СВО: что изменилось в России за период её проведения?

24 февраля 2022 года Владимир Путин в 6:05 объявил о начале спецоперации на Украине. Её главными целями, по словам российского лидера, стали «освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». За год многое изменилось как внутри страны, так и во внешнем мире. Рассказываем, как отразилась СВО на России и её жителях.

Что предшествовало началу СВО?

С 2014 года на фоне неприятия другими странами закрепления Крыма за Россией нашу страну обложили рядом санкций. Ситуация на Донбассе в последние годы вызывала много вопросов: происходили обстрелы жилых территорий и объектов гражданского пользования. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, согласно которым стороны должны были прекратить огонь, а также отвести от линии соприкосновения свои военные силы. В 2021 году на Украине приняли закон «Об основах государственной политики переходного периода», содержащий прямые запреты на выполнение тех самых соглашений, что являлось официальной заявкой Украины на выход из них. В ответ на действия соседа в конце 2021 года Россия предоставила НАТО проект договора о гарантиях безопасности, где отмечалось прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Его отклонили.

На протяжении восьми лет на украинские территории, подконтрольные Киеву, шли поставки оружия, которые побили свои рекорды в феврале 2022 года. 21 февраля прошлого года Россия признала независимость Донецкой и Луганской республик. Через три дня президент РФ объявил о начале спецоперации для защиты жителей Донбасса и сохранению безопасности России.

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Как отреагировали другие страны?

Утром 24 февраля началась всемирная истерия. Мир разделился на два лагеря — «за» и «против». Противники СВО высказались о России как об агрессоре. На РФ в течение года были наложены более десятка тысяч санкций, связанных с ограничениями для персон из России, изменениями в дипломатических и визовых отношениях между странами, запретами на инвестиции и поставки, приостановкой образовательных и научных программ с институтами РФ, заморозкой российских активов, прекращением партнерства с компаниями из России и многое другое. В перечень недружественных стран вошли: Украина, США, Великобритания, Австралия, Япония, Швейцария, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Словакия, Словения, Люксембург, Мальта, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Черногория.

Какие изменения произошли в России за год ведения СВО?

Самыми значимыми событиями за годовой период спецоперации на Украине, вызвавших общественный резонанс, можно считать объявление 21 сентября частичной мобилизации и вхождение в состав РФ 30 сентября четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Международные отношения России с западными странами существенно изменились. Последовали санкции, потолки цен на энергоресурсы, топливный, продовольственный и экономический кризисы.

Частичная мобилизация завершилась 28 октября. Российская армия пополнилась на 300 тысяч человек в возрасте до 65 лет. Необходимость в ней появилась в результате нехватки сил контрактников для защиты линии соприкосновения с Украиной. Призванные на военную службу и члены их семей получают выплаты, льготы и компенсации из федерального и областного бюджетов. Объявление о наборе в армию привело к появления новых официальных семей. На фоне мобилизации подешевела аренда квартир. Многие россияне активно искали удаленную работу. Некоторые европейские страны высказались в поддержку тех россиян, кто не желает принимать участие в происходящем. На границах образовались очереди из машин и людей. Некоторые граждане РФ покинули страну.

Вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей привело к расширению зоны ответственности России. На присоединенных территориях организовали масштабное строительство. Особое внимание предполагалось уделить экономической составляющей, а именно развитию добычи полезных ископаемых, металлургии, машиностроению, химпромышленности и сельского хозяйства, а также к промышленному разведению рыбы.

Также значимыми моментами стали:

Все вышеперечисленное привело к появлению экономической нестабильности в стране и, как следствие, к повышению уровня безработицы. К концу 2022 года рынок труда в России стал более комфортным и упал до исторического минимума — 3,7%. Однако, это послужило и толчком к развитию различных сфер жизни внутри страны, например, популяризации среди россиян внутреннего туризма. Согласно экономическим итогам 2022 года, бюджетные расходы выросли на 23%, но это не критично. «Газпром» перечислил 1,5 триллиона рублей за счёт налогов и внеплановых изъятий. Падение ВВП составило 2,5%, несмотря на прогнозы европейцев. Для сравнения: в Германии коэффициент достиг 1,8%. Уровень инфляции, взлетевший в апреле до отметки в почти 18% к ноябрю снизился до менее 12%, что на конец года соответствовало уровню ЕС.

Многие россияне переживали накануне выступления Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию, прошедшему 21 февраля 2023 года. Среди тревожных предположений имелись — объявление о всеобщей мобилизации и введение военного положения в стране. Из-за официальных визитов лидеров Белоруссии Александра Лукашенко, Абхазии Аслана Бжания и Южной Осетии Алана Гаглоева также шли разговоры о возможном слиянии стран. В ходе выступления глава РФ сообщил о многих новых аспектах для россиян: создании фонда для адресной и персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, введении двухнедельного отпуска для военнослужащих и программе льготного жилья, внедрении страхового покрытия добровольных пенсионных накоплений, выделении средств на обновление общественного транспорта, повышении МРОТ с 2024 года. Он отметил, что намечается также продление программы бесплатной газификации. В своей речи Владимир Путин призвал крупных бизнесменов работать в России и вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве., а также возобновить традиционные сроки обучения в вузах.

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В СМИ фигурирует информация, что в годовщину СВО, 24 февраля, на голосование в Генассамблее ООН будет вынесена резолюция с осуждением спецоперации России на Украине.