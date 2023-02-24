В Петербурге пройдет памятный концерт в честь покойной Жанны Фриске

Автор: Анастасия Щербакова
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Концерт организует родная сестра певицы.

Наталья Фриске организует в Петербурге благотворительный концерт в память о своей покойной сестре Жанне. Средства, заработанные с мероприятия, будут направлены тяжелобольной маленькой девочке по имени Анжелика из Мичуринска. Ребенок страдает ДЦП.

Как пишет Наталья Фриске в своих соцсетях, мероприятие пройдет 13 марта в Петербурге, в концертном зале «Колизей арена».

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16.12.2022 2903
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