В Петербурге пройдет памятный концерт в честь покойной Жанны Фриске

Концерт организует родная сестра певицы.
Наталья Фриске организует в Петербурге благотворительный концерт в память о своей покойной сестре Жанне. Средства, заработанные с мероприятия, будут направлены тяжелобольной маленькой девочке по имени Анжелика из Мичуринска. Ребенок страдает ДЦП.
Как пишет Наталья Фриске в своих соцсетях, мероприятие пройдет 13 марта в Петербурге, в концертном зале «Колизей арена».
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