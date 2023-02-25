Канада ввела санкции против граждан и компаний Российской Федерации

В список попали 129 физических лиц и 63 организации.

Как передает РИА «Новости» по его словам, 24 февраля канадское правительство объявило новые санкции против 129 физических лиц и 63 организаций, включая российских заместителей премьер-министра, министров и членов администрации президента России. В санкционный список внесены российские военные и те, кто участвует в производстве оружия, используемого на Украине, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Новые санкции затрагивают представителей ФСО, ФСБ, Главного управления Генштаба, членов «Единой России», депутатов Госдумы, законодателей Совета Федерации.

Фото: РИА Новости, Михаил Метцель

Ранее стало известно, что ЕС готовит санкции против Альфа-банка и «Тинькофф банка».