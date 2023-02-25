В Гатчине подростка задержали за попытку убийства

Мальчик бил своего сверстника ножом в грудь.

Устанавливаются обстоятельства покушения на подростка в Гатчинском районе Ленинградской области. По данным следствия, юноша ударил сверстника ножом в грудь, но не успел добить. Об этом сообщает 47news.

24 февраля в Гатчине задержан 17-летний парень, подозреваемый в покушении на убийство своего 16-летнего сверстника.

По версии следствия, нападение произошло в сквере «Театральная площадь», напротив дома 21 по улице Карла Маркса. Старший из подростков набросился на другого мальчика с ножом. Пострадавший сумел скрыться. После ранения в грудь вовремя получил медицинскую помощь и сообщил о произошедшем в полицию.

Подростка допрашивают о случившимся. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».

Ранее стало известно, что в центре Петербурга на сотрудника ОМОН было совершено вооруженное нападение.