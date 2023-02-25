В воскресенье в Ленобласти ожидаются снег, метель и сложности на дорогах

Утром и днем порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Синоптики обещают Ленинградской области ненастное холодное и ветреное воскресенье, чреватое проблемами для автомобилистов — сообщает 47news.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 февраля в регионе будет облачно. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, на востоке местами сильный в утреннее и дневное время. Также ожидается метель.

Утром и днем порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, днем -3…-8. На дорогах сложная обстановка.

Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Ранее сообщалось: cнегопад, слабый мороз и гололедица: погода в Петербурге 25 февраля.