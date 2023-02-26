Во Франции удивились жизни россиян спустя год после начала СВО

Французский обозреватель Мерьядек Раффре заявил, что Россия с легкостью свела на нет последствия западных санкций и перестроила экономику.
Об этом сообщает новостной журнал Valeurs actuelles.
По словам обозревателя, российские граждане почти не заметили изменений. Он обратил внимание, что в Москве магазины хорошо снабжены, а рестораны и ночные клубы переполнены.
Он также отметил, что России удалось стабилизировать рубль. Удалось избежать катастрофы в промышленном секторе, «за исключением французских (Société générale), шведских (Ikea) и британских компаний», с рынка ушло не так много западных предприятий, добавил Раффре.
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