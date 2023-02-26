Неизвестные подожгли отделение Пенсионного фонда в Сосновом Бору

Сегодня ночью, 26 февраля, в Сосновом Бору Ленобласти подожгли отделение Пенсионного фонда России.

Оперативные службы отреагировали незамедлительно. Возгорание было локализовано. Никто не пострадал, рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава местной администрации Михаил Воронков.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Личности злоумышленников устанавливают.