Неизвестные подожгли отделение Пенсионного фонда в Сосновом Бору

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня ночью, 26 февраля, в Сосновом Бору Ленобласти подожгли отделение Пенсионного фонда России.

Оперативные службы отреагировали незамедлительно. Возгорание было локализовано. Никто не пострадал, рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава местной администрации Михаил Воронков.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Личности злоумышленников устанавливают.

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22.02.2023 111
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