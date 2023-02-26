Четырехлетний ребенок из Агалатово разбил голову во время катания на «ватрушке»

Зимняя забава для четырехлетнего ребенка из Всеволожского района Ленобласти закончилось тяжелыми травмами.
Он катался на «ватрушке» рядом с Ледовым дворцом в Петербурге и при спуске с горы врезался в дерево. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга. Его состояние оценивается как тяжелое.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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14.02.2023 110