Четырехлетний ребенок из Агалатово разбил голову во время катания на «ватрушке»

Зимняя забава для четырехлетнего ребенка из Всеволожского района Ленобласти закончилось тяжелыми травмами.

Он катался на «ватрушке» рядом с Ледовым дворцом в Петербурге и при спуске с горы врезался в дерево. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга. Его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.