Четырехлетний ребенок из Агалатово разбил голову во время катания на «ватрушке»

Автор: Гузель Галимова
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Зимняя забава для четырехлетнего ребенка из Всеволожского района Ленобласти закончилось тяжелыми травмами.

Он катался на «ватрушке» рядом с Ледовым дворцом в Петербурге и при спуске с горы врезался в дерево. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга. Его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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14.02.2023 110
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