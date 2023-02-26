Главные заявления Владимира Путина в интервью на «России 1»

Автор: Гузель Галимова
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Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналиста телеканала «Россия 1» и ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Публикуем главные заявления главы государства.

  • Единство народа России — главнейшее условие всех побед и достижений страны;
  • Россия должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех остальных стран НАТО;
  • У Запада одна цель — ликвидировать Российскую Федерацию;
  • Запад мог бы принять Россию в «семью цивилизованных народов» только по частям;
  • Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться;
  • Мир должен меняться, но Россия против выстраивания нового мира в интересах только одной страны — США;
  • РФ не будет вести себя как США по отношению к другим странам;
  • Россия — наследница СССР в правовом смысле, но потенциал у нее другой;
  • Поставки НАТО оружия на Украину — это и есть участие в конфликте, ведь денег за это вооружение Запад не получает.
Видео: smotrim.ru
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