На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 122, 134, 168, 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 144 ограничение скорости движения в сторону Гатчины с 08:00 до 19:00, замена СБО.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 480, 485, 489, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 20:00 26.02 до 08:00 27.02, уборка снежных валов на обочине;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов на обочине;
  • км 139-152 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы РФ с 08:00 до 20:00, очистка концевых элементов СБО.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 14, км 45 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; замена и установка сигнальных столбиков;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и ремонт дорожных знаков;
  • км 15-27 ограничение скорости в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у СБО;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО;
  • км 74-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-180 «Нарва»:

  • км 31-57 (новый ход) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов вдоль ШЭЗ.

Р-23 «Псков»:

  • км 111-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов у МБО.
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