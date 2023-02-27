На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 122, 134, 168, 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 144 ограничение скорости движения в сторону Гатчины с 08:00 до 19:00, замена СБО.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, 485, 489, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 20:00 26.02 до 08:00 27.02, уборка снежных валов на обочине;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов на обочине;
- км 139-152 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы РФ с 08:00 до 20:00, очистка концевых элементов СБО.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 14, км 45 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; замена и установка сигнальных столбиков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и ремонт дорожных знаков;
- км 15-27 ограничение скорости в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО;
- км 74-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-180 «Нарва»:
- км 31-57 (новый ход) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов вдоль ШЭЗ.
Р-23 «Псков»:
- км 111-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов у МБО.