В Петербурге за минувшие выходные скончались двое местных жителей, которые поскользнулись на улицах города.
Накануне умер 82-летний пенсионер. Месяц назад он поскользнулся на неубранном тротуаре на Нарвской улице и попал в больницу с тяжелым ушибом и сдавливанием мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и субдуральной гематомой.
26 февраля скончался 53-летний мужчина. Он умер через три дня после того, как его госпитализировали с травмами головы и глаз, пишет «Деловой Петербург».
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