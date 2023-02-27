В Петербурге за выходные скончались два человека после падения на льду

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге за минувшие выходные скончались двое местных жителей, которые поскользнулись на улицах города.

Накануне умер 82-летний пенсионер. Месяц назад он поскользнулся на неубранном тротуаре на Нарвской улице и попал в больницу с тяжелым ушибом и сдавливанием мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и субдуральной гематомой.

26 февраля скончался 53-летний мужчина. Он умер через три дня после того, как его госпитализировали с травмами головы и глаз, пишет «Деловой Петербург».

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26.02.2023 76
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