1 марта в Ленобласти пройдет проверка системы оповещения

Жителей и гостей Ленобласти просят отнестись к проводимой технической проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

1 марта с 10.00 до 11.00 в Ленобласти будет проводиться комплексная проверка готовности системы оповещения населения. На всей территории региона включат сирены, громкоговорители, задействуют телевизионные каналы и радио. С 10:43 до 10:44 по каналам покажут проверочный видеоролик.

Комплексная проверка системы оповещения населения в этот день пройдет и в Петербурге.