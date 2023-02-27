1 марта в Ленобласти пройдет проверка системы оповещения

Автор: Гузель Галимова
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Жителей и гостей Ленобласти просят отнестись к проводимой технической проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

1 марта с 10.00 до 11.00 в Ленобласти будет проводиться комплексная проверка готовности системы оповещения населения. На всей территории региона включат сирены, громкоговорители, задействуют телевизионные каналы и радио. С 10:43 до 10:44 по каналам покажут проверочный видеоролик.

Комплексная проверка системы оповещения населения в этот день пройдет и в Петербурге.

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