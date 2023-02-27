Боец из Подпорожского района погиб на Украине

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Подпорожского района Ленобласти Александр Репяков.

ayXhj2x4ojw
Фото: администрация Подпорожского района

Александр Репяков пошел служить добровольцем, он состоял в частной военной компании «Вагнер» и погиб 8 февраля.

«Выражаем самые искреннее и глубокие соболезнования родным и близким погибшего в ходе проведения специальной военной операции нашего земляка Александра Репякова», — отметили в районной администрации.

Церемония прощания состоится 28. февраля в 11:30 в зале МУП ПГП «Память» на проспекте Кирова, 3. Похоронят погибшего на старом кладбище в микрорайоне «Варбеги».

Вам будет интересно
Боец из Подпорожского района погиб на Украине ЧВК «Вагнер», СВО, Подпорожский район, погиб военный, Ленобласть
В Выборге простились с погибшим на Украине Максимом Вершининым
В Выборгском районе Ленобласти 25 февраля простились с погибшим в ходе СВО Максимом Вершининым. Вместе с родными и близкими бойца отдать...
26.02.2023 189
Автор