Боец из Подпорожского района погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Подпорожского района Ленобласти Александр Репяков.

Александр Репяков пошел служить добровольцем, он состоял в частной военной компании «Вагнер» и погиб 8 февраля.

«Выражаем самые искреннее и глубокие соболезнования родным и близким погибшего в ходе проведения специальной военной операции нашего земляка Александра Репякова», — отметили в районной администрации.

Церемония прощания состоится 28. февраля в 11:30 в зале МУП ПГП «Память» на проспекте Кирова, 3. Похоронят погибшего на старом кладбище в микрорайоне «Варбеги».