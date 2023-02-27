На этих выходных в Петербурге и Ленобласти пропало 18 детей

В настоящий момент их поиски продолжаются.

Во время длинных выходных 23-26 февраля в Петербурге и Ленобласти без вести пропали 18 детей. Как стало известно Мойке78, за четыре дня в Петербурге количество пропавших детей составило 11 человек, еще семерых ищут в Ленобласти.

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Петербурге не досчитались трих школьников. В Невском районе из дома ушла 17-летняя девочка, в Пушкинском районе — 15-летние мальчик и девочка. Все трое ранее сбегали и состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Еще трое подростков пропали в этот день в Ленобласти.

На второй день длинных выходных в Петербурге без вести пропал 17-летний учащийся колледжа из Колпинского района. В Ленобласти в пятницу исчезли трое детей.

25 февраля сразу четверо детей пропали в Петербурге, в Адмиралтейском и Выборгском районах. В Колпинском районе из дома сбежала 17-летняя ученица 9 класса. Девочка пропала за сутки до своего дня рождения и до сих пор не вернулась.

А в воскресенье в Красносельском районе 14-летняя школьница не вернулась домой после уроков. В Приморском районе пропал 13-летний ученик 7 класса.

В Московском районе полиция занимается поисками 16-летней ученицы 9 класса. Девочка раньше неоднократно сбегала и состоит на учете.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Ранее стало известно, что в Петербурге за выходные скончались два человека после падения на льду.