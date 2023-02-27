Траты на домашних животных за год выросли более чем на треть

В Петербурге дорожают корма и лекарства для питомцев; и это не предел.

Цены на корма, лекарства и прививки для домашних животных, резко взлетевшие весной 2022 года, продолжают бить по карману петербуржцев — сообщает Фонтанка.ру.

По оценкам участников рынка, расходы на содержание домашних питомцев за год увеличились в среднем на 30–40%. Иностранным товарам не дает дешеветь сохраняющийся дефицит, отечественные дорожают из-за импортной составляющей. Потребители стремятся сократить личную инфляцию за счет перехода на российскую продукцию.

Но экспериментировать с импортозамещением готовы не все хозяева, ведь это может сказаться на здоровье домашнего любимца.

Ранее стало известно, что ветеринар рассказал, почему собак и кошек нельзя кормить блинами.