В пандемию в Ленобласти стали реже выявлять рак

Тенденцию вызвали ковидные ограничения.

Как сообщил в беседе с «ЛенТВ24» онколог Максим Зинькевич, это связано с тем, что люди стали реже проходить диспансеризацию, боясь заразиться ковидом. В итоге число таких пациентов упало почти в шесть раз. Больше всего сократилось число случаев, когда болезнь выявляли на ранней стадии.

Также коронавирусная инфекция вмешалась в сам процесс лечения раковых больных — зачастую врачи вынуждены были приостанавливать терапию, чтобы спасти пациента от пневмонии.

Ранее стало известно, что по статистике с возрастом четверть населения заболеет онкологией.