Американские ученые установили, что занятия ходьбой продлевают жизнь

Положительный результат достигается, если нагружать себя не менее пяти часов в неделю.

Американские ученые рассчитали оптимальную спортивную нагрузку для продления жизни. Речь идет либо об умеренных тренировках — например, ходьбе, либо об интенсивных кардионагрузках — таких, как бег.

Как сообщает 47news, умеренных нагрузок в виде ходьбы достаточно 150-300 минут в неделю для того, чтобы укрепить здоровье, а при интенсивных тренировках — 75-150 минут.

Езда на велосипеде или легкая зарядка по утрам также относится к легким тренировкам.

Ранее стало известно, что в пандемию в Ленобласти стали реже выявлять рак.