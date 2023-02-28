На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, км 0-17 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57,74,80,43 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 144 ограничение скорости движения в направлении г. Гатчина с 08:00 до 19:00, замена СБО.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480,485,489,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 90, км 100 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 20:00 27.02.2023 до 08:00 28.02.2023, уборка снежных валов;
- км 92 ограничение скорости в оба направления с 20:00 27.02.2023 до 08:00 28.02.2023, уборка снежных валов;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;
- км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 14-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи;
- км 36-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, уборка снега у СБО;
- км 45-46 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи, уборка снега у СБО.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; замена и установка сигнальных столбиков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;
- км 0-37 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и ремонт дорожных знаков;
- км 15-33 в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у СБО;
- км 73-78 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 73-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок от снега и грязи;
- км 1-12, км 30, км 48-57, км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочередно правая/левая полоса.
А-180 «Нарва»:
- км 31-57 (новый ход) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов вдоль ШЭЗ.
Р-23 «Псков»:
- км -133-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов у СБО снегоротором.