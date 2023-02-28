В Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Гидрометцентр объявил в Ленобласти «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Предупреждение действует до 14:00 28 февраля. В регионе ожидается усиление ветра до 15 м/с. В связи с неблагоприятными условиями объявлен желтый уровень погодной опасности.
Такая же картина наблюдается в соседних Вологодской области и Карелии.
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27.02.2023 99
Жителей просят быть осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 01 (112 или 101 на смартфоне).