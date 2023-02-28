Жителям Ленобласти предлагают альтернативные маршруты из-за закрытия станции метро «Ладожская»

Станция закрывается на капитальный ремонт 4 марта. Комитеты по транспорту Ленобласти и Петербурга рассказали о временных изменениях в работе общественного транспорта.

«Проведены обследования пассажиропотока, анализ пассажирооборота на отдельных остановках. Со своей стороны мы сделали максимум, чтобы жителям региона было проще добираться до города, насколько это возможно при ремонте», — отметил председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Так маршруты №№429, 453, 531, 531А, 532 и 533 с 4 марта поедут до ст. метро «Проспект Большевиков». Маршруты №№462, 462Р, 430 и 430А направятся до ст. метро «Улица Дыбенко». Важное отличие – маршруты №430 и №430А сохраняют участок трассы «Ириновский – Передовиков». С ул. Передовиков автобусы уйдут на Российский проспект, далее по трассе 462 и 462Р. В обратном направлении автобусы проследуют напрямую к Ириновскому проспекту через.

С 4 марта «Ласточки» из Тихвина будет приезжать на станцию Рыбацкое. Расписание можно уточнить на сайте перевозчика ppk-piter.ru.

Если у вас остались вопросы, то их ждут в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, а также по круглосуточному телефону «Организатора перевозок» 8 (812) 576-5555 или на портале, где размещена информация по движению городских маршрутов на время ремонта.

Как уже ранее писал ivbg.ru, станция петербургского метро «Ладожская» закроется на капитальный ремонт 4 марта, на три дня позже намеченного срока. Об этом сообщили в комитете по транспорту. Всего во время ремонта станции метрополитена пассажиров будут обслуживать 32 маршрута наземного транспорта. Также запустят бесплатный трамвай №30, который будет курсировать от станции до площади Александра Невского.