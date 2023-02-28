В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине готовят новую экспозицию за 27,5 млн рублей

Открытие экспозиции планируется осенью 2023 года, в нее войдут дом с «голосами из прошлого», потайной шкаф и образы детства композитора.
Открытие экспозиции планируется осенью 2023 года. В бывшей малой родительской спальне и мезонине третьего этажа разместится экспозиция «Образы детства». Стоимость создания экспозиции составляет 27,5 млн рублей, из которых 18,4 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».
Напомним, что в доме 1801 года провели немало работ. Сохранили комнаты, воссоздали исторический цвет стен, даже подобрали – благодаря обнаруженным в ходе работ кусочкам – похожие обои. В здании по-прежнему жив паркет 19 века и лепнина, в хорошем состоянии двери и оконные рамы. Пока музей с экскурсией посетили только журналисты.