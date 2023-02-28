Петербургским организациям, трудоустраивающим инвалидов, выделят 60 млн рублей субсидий

Автор: Анастасия Щербакова
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Их предоставят по результатам конкурсного отбора.

Организациям, обеспечивающим создание и модернизацию рабочих мест для инвалидов в Петербурге, предоставят субсидии. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

В общей сложности будет выделено 60 млн рублей. Субсидии предоставят по результатам конкурсного отбора.

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Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами.

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