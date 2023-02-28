На границе с Россией финны решили построить забор

Финляндия планирует возвести заграждения длинной 200км.

Финляндия начала возводить забор на восточной границе с Россией — сообщает 78.ru. Всего в ближайшие несколько лет вдоль восточной границы собираются возвести около 200 км заграждений.

Парламент Финляндии ещё в конце прошлого года поддержал данную инициативу.

Забор высотой в три метра с колючей проволокой и камерами наблюдения намерены построить к концу июня. Его стоимость оценивается в 6 млн евро.

Ранее стало известно, что МИД сообщил: приграничное сотрудничество Петербурга с Финляндией и странами Балтии разрушено.