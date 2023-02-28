«Сенную площадь» будут закрывать из-за ремонта эскалатора

Два месяца вход на станцию будет ограничен.

Вход на станцию «Сенная площадь» ограничат на два месяца из-за ремонта эскалатора — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

С 1 марта по 28 апреля вход в вестибюль станции будет ограничен.

По рабочим дням:

с 08:15 до 12:10 — вход для пассажиров закрыт. Станция метро будет работать только на выход прибывших людей.

с 16:00 до 19:00 — вход в вестибюль станции будет ограничен.

При этом 25 и 26 марта вестибюль будет закрыт для входа и выхода пассажиров. Горожанам советуют в часы ограничения проходить на «Сенную площадь» через станции «Спасская» и «Садовая».

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Ранее стало известно, что вход пассажиров на «Новочеркасскую» будет производиться по новым правилам.